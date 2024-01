Triangle Tyre Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Triangle Tyre ergibt sich ein RSI von 23,81, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 59,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Für Triangle Tyre hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Automatische Komponenten"-Branche hat Triangle Tyre in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,94 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Triangle Tyre um 11,93 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Triangle Tyre-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 14,87 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,41 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 14,66 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also für die Triangle Tyre-Aktie ein "Neutral"-Rating sowohl in Bezug auf Sentiment und Buzz als auch auf die technische Analyse, während im Branchenvergleich ein "Gut"-Rating erzielt wird.