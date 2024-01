Triangle Tyre Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Triangle Tyre hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 19,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche eine Outperformance von +5,01 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 12,72 Prozent über dem Durchschnitt punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Triangle Tyre derzeit sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils nahe dem Durchschnitt, was auf eine stabile Entwicklung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ein insgesamt positives Bild mit einem Wert von 20, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung und das Buzz rund um Triangle Tyre haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.