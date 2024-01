Triangle Energy Global Aktie: Es geht auch anders!

Die Dividende von Triangle Energy Global wird derzeit mit 0 Prozent des Kursniveaus bewertet, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Analysten geben dem Unternehmen daher eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21,24 und damit 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 25 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Triangle Energy Global liegt bei 40 und führt zu einer neutralen Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher insgesamt als neutral eingestuft.