Triad Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Triad. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 16,67 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Triad derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Triad weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Triad daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Von fundamentaler Bedeutung ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Triad, das bei 17 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 95,33) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 82 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Triad daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Triad basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 4,07 % aus, was 9,24 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 13,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Triad in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,5 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -4,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,01 Prozent im Branchenvergleich für Triad. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -7,67 Prozent im letzten Jahr, und Triad lag 45,17 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.