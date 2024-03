Triad Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Triad-Aktie wird auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie liegt bei 148,9 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (235 GBP) deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +57,82 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (191,41 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+22,77 Prozent Abweichung). Daher erhält die Triad-Aktie auf dieser Grundlage ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Triad-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 21,59, was bedeutet, dass die Triad-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches aktuell bei 17,33 liegt und 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 231 liegt. Basierend auf dieser Unterbewertung erhält die Triad-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Triad-Aktie aufgrund der technischen, sentimentalen und fundamentalen Analyse mit einem positiven Rating versehen.