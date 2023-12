Triad Aktie: Eine neue Chance!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Triad ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das einen Wert von 17,33 aufweist. Dies ist deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher als unterbewertet einzustufen. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 106,6 ergibt sich ein Abstand von 84 Prozent, was Triad zu einer "Gut"-Empfehlung macht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Triad festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält Triad in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Hierbei wurde über Triad in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, wodurch Triad insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Triad liegt aktuell bei 31,34, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 24, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung für Triad.

