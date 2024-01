Tri City Bankshares Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Tri City Bankshares-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +0,67 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von +6,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine stabile Stimmung für Tri City Bankshares in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 52,38 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während der 25-Tage-RSI auf eine "Gut"-Bewertung hindeutet, da die Aktie überverkauft ist.

Die Dividendenpolitik von Tri City Bankshares erhält eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -133,26 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Tri City Bankshares-Aktie auf Grundlage der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative-Stärke-Index.