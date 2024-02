Tri City Bankshares Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Mountain Crest Acquisition Corp":

Die Tri City Bankshares-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,2 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 12,8 USD lag, was einer Abweichung von -3,03 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 13,12 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -2,44 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) dient dazu, einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Tri City Bankshares überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen weist darauf hin, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Tri City Bankshares im Vergleich zur Branchen-Durchschnittsrendite von 139,02 % eine Rendite von 5,56 % aus, was 133,46 Prozentpunkte weniger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Tri City Bankshares war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Tri City Bankshares-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.