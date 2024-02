Tri City Bankshares Aktie: Ruhe bewahren!

Die Tri City Bankshares verzeichnet einen aktuellen Kurs von 12,8 USD, was einer Entfernung von -3,1 Prozent vom GD200 (13,21 USD) entspricht. Dies stellt aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal dar. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 13,08 USD, was einem Abstand von -2,14 Prozent entspricht und somit ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal deutet. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Tri City Bankshares als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, weist die Tri City Bankshares ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,88 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (28 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet einen Wert von 16,57, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Tri City Bankshares liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,52, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Tri City Bankshares wider. Ebenso zeigen die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eine vornehmlich neutrale Tendenz. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Tri City Bankshares daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend erhält Tri City Bankshares von der Redaktion ein Gesamtrating von "Neutral" für die Anlegerstimmung.