Tri City Bankshares Aktie: Kaum zu glauben!

Die Tri City Bankshares weist derzeit eine niedrige Dividendenrendite von 5,56 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,85 % als schlecht eingestuft wird. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 11,88 Euro, was 29 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16. Daher wird der Titel als unterbewertet und gut eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als schlecht eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Analyse der RSIs als schlecht bewertet. Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen und in den Medien ist neutral, was zu einer neutralen Einstufung führt.

