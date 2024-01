Tri City Bankshares Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Tri City Bankshares weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,55 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Demnach wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über Tri City Bankshares in den sozialen Medien war im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls neutral. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führte zu der Schlussfolgerung, dass die Anleger-Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tri City Bankshares liegt bei 73,68, was als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 13, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.