TriStar Gold Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Tristar Gold hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als sehr schwach erwiesen. Mit einer Rendite von -45,16 Prozent liegt die Aktie mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -11,46 Prozent verzeichnete, schnitt Tristar Gold mit einer Rendite von -45,16 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tristar Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt, dass der aktuelle Wert (0,12 CAD) deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,09 CAD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,1 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (0,09 CAD), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tristar Gold-Aktie somit eine negative Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Tristar Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Tristar Gold-Aktie ein eher negatives Bild, sowohl in Bezug auf die Performance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor als auch im Hinblick auf das Sentiment, die technische Analyse und den Relative-Stärke-Index.