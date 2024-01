TriStar Gold Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Der Aktienkurs von Tristar Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -30,77 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,42 Prozent verzeichnet, und auch hier liegt Tristar Gold mit 19,35 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung von Anlegern in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Tristar Gold gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion werden daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tristar Gold aktuell einen Wert von 27,89 auf, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 324 liegt. Aus dieser Perspektive ist die Aktie unterbewertet, weshalb Tristar Gold in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.