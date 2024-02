TriStar Gold Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Tristar Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,76 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tristar Gold im Branchenvergleich um -25,52 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,76 Prozent im letzten Jahr, und Tristar Gold lag 25,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Tristar Gold in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tristar Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,11 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,07 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -36,36 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-12,5 Prozent). Somit erhält die Tristar Gold-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass Investoren, die aktuell in die Aktie von Tristar Gold investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,58 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, nämlich "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Tristar Gold beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67, was darauf hindeutet, dass Tristar Gold hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Tristar Gold daher in dieser Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.