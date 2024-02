TriStar Gold Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse von Tristar Gold-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem negativen Trend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie unter ihrem gleitenden Durchschnitt liegt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,11 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,065 CAD liegt, was einer Abweichung von -40,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Tristar Gold. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,08 CAD liegt über dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Tristar Gold gibt es keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussion über die Aktie in den sozialen Medien.

Die Dividendenpolitik von Tristar Gold erhält ebenfalls eine negative Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -3,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Abschließend zeigt der Branchenvergleich, dass die Aktie von Tristar Gold im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,28 Prozent erzielt hat, was 25,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.