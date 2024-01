TriMas Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Trimas wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,56 Punkten, was darauf hinweist, dass Trimas weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,26 ebenfalls keine Anzeichen von Überkauf oder Überverkauf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Trimas-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Trimas in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -65,48 Prozent erzielt, während die Branche insgesamt um 54,94 Prozent gestiegen ist. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -65,48 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 54,94 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Trimas bei 25,78 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,95 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -3,22 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 liegt derzeit bei 24,9 USD, was einer Distanz von +0,2 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtnote "Neutral" in diesem Bereich.

Das Sentiment und der Buzz rund um Trimas zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt führt. Insgesamt ergibt sich für Trimas daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich, basierend auf einer langfristigen Analyse der Stimmung und Diskussionsintensität.