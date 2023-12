TriCo Bancshares Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Trico Bancshares hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es handelt sich um 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Trico Bancshares. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 42,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 3,01 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Trico Bancshares daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation zu Trico Bancshares hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Gesamtbewertung für die Aktie auf dieser Ebene ist daher ebenfalls "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Trico Bancshares hat ein KGV von 10,31, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie daher als unterbewertet einstuft. Das Branchen-KGV beträgt 15,91, was einen Abstand von 35 Prozent darstellt. Somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat Trico Bancshares in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,41 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,98 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 25,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Trico Bancshares in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.