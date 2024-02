TriCo Bancshares Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Finanzanalysten haben die Dividendenpolitik von Trico Bancshares bewertet und geben dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 3, was eine negative Differenz von -135,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bedeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Trico Bancshares besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an acht Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie ergibt sich eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 35,66 USD, während der aktuelle Kurs bei 33,66 USD liegt, was eine Abweichung von -5,61 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 39 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von -13,69 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10 liegt. Für jeden Euro Gewinn von Trico Bancshares zahlt die Börse 10,34 Euro, was 45 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 18. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.