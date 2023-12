TriCo Bancshares Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Trico Bancshares wurde in den vergangenen zwei Wochen von den privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Trico Bancshares derzeit 3. Im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt sich eine negative Differenz von -134,96 Prozent. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Trico Bancshares heute als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trico Bancshares liegt bei 10, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt (ca. 36 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Trico Bancshares daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Trico Bancshares damit 27,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,42 Prozent, wobei Trico Bancshares aktuell 17,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild von Trico Bancshares, mit positiven Aspekten in Bezug auf die Anleger-Stimmung und fundamentale Kriterien, jedoch einer negativen Einschätzung hinsichtlich der Dividendenpolitik und der Aktienkursentwicklung.