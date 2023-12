TriCo Bancshares Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier gerade "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Trico Bancshares wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der aktuell bei 10,47 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 27,21, dass Trico Bancshares überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs bei Trico Bancshares derzeit 3, was einer negativen Differenz von -134,65 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Trico Bancshares eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Trico Bancshares anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem aktuellen KGV von 10,31 ist die Aktie 35 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,94). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Trico Bancshares ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich demnach eine positive Bewertung für Trico Bancshares aufgrund des RSI, der Dividendenpolitik, der fundamentalen Kennzahlen und der Anleger-Stimmung.