Trex Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Trex wird von Analysten als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 49,28 liegt, was einen Abstand von 46 Prozent zum Branchen-KGV von 33,68 bedeutet. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Trex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 70,71 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 94,9 USD weicht damit um +34,21 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (86,42 USD) liegt mit einem Abstand von +9,81 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Trex-Aktie auf dieser Basis ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, jedoch die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Trex eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Trex von der Redaktion daher sowohl auf fundamentaler, technischer als auch sentimentaler Basis als überbewertet eingestuft.