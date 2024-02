Trex Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Trex als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und gibt diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100. Der RSI7-Wert für die Trex-Aktie beträgt 42,11, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert 33,77 beträgt, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 47,67, was 42 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Trex aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Aus technischer Sicht beträgt der aktuelle Kurs der Trex-Aktie 93,52 USD, was +12,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +36,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Trex diskutiert. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".