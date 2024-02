Trex Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Trex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 179,36 Prozent gegenüber dem Durchschnitt (242,53 Prozent) darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 402,36 Prozent, wobei Trex aktuell 339,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge für Trex gab. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Trex vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" eingestuft.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Trex aktuell ein KGV von 47 aufweist, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Somit ist Trex aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Trex liegt bei 41,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.