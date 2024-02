Trex Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Trex liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" mit einer Rendite von 63,17 Prozent um mehr als 181 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite in der "Bauprodukte"-Branche betrug in den letzten 12 Monaten 408,52 Prozent, Trex liegt jedoch mit 345,35 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen vorwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Trex gesprochen. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Trex liegt bei 0 Prozent, was 17,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Bauprodukte" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Trex in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer roten Marktlage führte. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Die geringe Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit weisen ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating der Aktie hin.

Insgesamt erhält die Aktie von Trex aufgrund der genannten Faktoren eine "Schlecht"-Bewertung.