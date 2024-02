Trex Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Trex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 406,61 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Trex im Branchenvergleich eine Underperformance von -343,44 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 244,05 Prozent, wobei Trex um 180,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Trex nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV mit 47,67 insgesamt 48 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der bei 32,14 liegt. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trex derzeit bei 68,14 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 90,86 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +33,34 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 82,03 USD, was einer Distanz von +10,76 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Anhand des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, dass die Trex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (43) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (40,04) führen zu einer Einstufung als "Neutral". Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Trex-Aktie.