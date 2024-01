Trex Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Trex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 62,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs 82,79 USD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von +32,19 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 68,38 USD, was einer Distanz von +21,07 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut", da 8 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Bewertungen und 1 negative Einstufung vorliegen. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da in den letzten Studien des vergangenen Monats 0 Analysten die Aktie als positiv, 1 als neutral und 0 als negativ eingestuft haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 73,67 USD, was einer potenziellen Abwertung von -11,02 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Trex-Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf einer Analyse des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, wobei eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war. Insgesamt erhält die Trex-Aktie in diesem Bereich daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Trex derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.