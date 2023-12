Trex Aktie: Eine neue Chance!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Trex in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Trex deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Trex-Aktie stattgefunden. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Trex-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Neutral". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 73,67 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -8,96 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 80,92 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Trex verläuft aktuell bei 61,46 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 80,92 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +31,66 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht ebenfalls einem "Gut"-Signal. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 64,86 USD angenommen, was einer Differenz von +24,76 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Trex mit einem Wert von 37,7 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 30,82. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.