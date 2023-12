Trevi Therapeutics-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung und das Interesse an Trevi Therapeutics in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Trevi Therapeutics liegt bei 23,08, was auf eine gute Bewertung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, führt zu einer neutralen Einschätzung mit einem Wert von 50,98. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Trevi Therapeutics-Aktie aktuell positiv. Von insgesamt 2 Bewertungen wurden 2 als "Gut", keine als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Die Durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 7 USD, was auf ein Aufwärtspotential von 442,64 Prozent hindeutet. Somit erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Sowohl der 50-Tage-Durchschnitt als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs der Aktie, was zu einer schlechten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für Trevi Therapeutics, wobei die langfristige technische Analyse auf negative Signale hinweist.