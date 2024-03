Trevi Therapeutics Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Aktie von Trevi Therapeutics wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Trevi Therapeutics vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 7 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 123,64 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Trevi Therapeutics daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Trevi Therapeutics-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 38,98 weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn man den RSI auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 18, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und daher die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +58,08 Prozent, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht einbringt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 2,01 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Trevi Therapeutics. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung daher insgesamt als "Gut" einzustufen ist. In den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Wochen überwogen vor allem neutrale Themen rund um den Wert. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.