Trevi Therapeutics Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Trevi Therapeutics eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, so dass Trevi Therapeutics eine "Gut"-Einschätzung erhält, basierend auf einer Stimmungsanalyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Der RSI der Trevi Therapeutics führt bei einem Niveau von 90,54 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 73,2 ein weiterer Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den vergangenen Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Trevi Therapeutics abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Trevi Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.