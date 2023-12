Trevi Therapeutics Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Aktie der Trevi Therapeutics wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 positive Bewertungen, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Es wurden keine neuen Analystenupdates zu Trevi Therapeutics veröffentlicht, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 389,51 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,43 USD liegt.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für Trevi Therapeutics haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben, daher wurden die Kommentare und Befunde zu Trevi Therapeutics auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Stimmung neutral war und in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Trevi Therapeutics liegt bei 5,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

