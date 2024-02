Trevi Therapeutics Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen zur Trevi Therapeutics-Aktie abgegeben. Von diesen waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Trevi Therapeutics-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Trevi Therapeutics. Die durchschnittliche Kurszielermittlung der Analysten ergibt einen Wert von 7 USD, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 164,15 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,65 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Trevi Therapeutics.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht bedeutend verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Trevi Therapeutics-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Trevi Therapeutics gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trevi Therapeutics-Aktie zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, sowohl für den 7-tägigen RSI (7,56) als auch den 25-tägigen RSI (18). Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich also für die Trevi Therapeutics-Aktie ein insgesamt positives Bild, mit "Gut"-Bewertungen in den Kategorien Analysteneinschätzung, Anleger-Sentiment und Relative Strength Index.