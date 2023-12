Trevi Therapeutics Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Graham":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Trevi Therapeutics-Aktie 2 Mal mit "Gut", 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen von Analysten zu Trevi Therapeutics. Die Analysten beschäftigten sich auch mit dem aktuellen Kurs von 1,29 USD und erwarten eine Entwicklung von 442,64 Prozent, wodurch sie ein mittleres Kursziel von 7 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Stufe "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von Trevi Therapeutics innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, wodurch die Situation als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung zu Trevi Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Trevi Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,09 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,29 USD liegt, was einer Abweichung von -38,28 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung des letzten Schlusskurses (-11,64 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Trevi Therapeutics-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.