Trevi Therapeutics Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Trevi Therapeutics heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 52 Punkten und zeigt an, dass Trevi Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,78, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich für das Trevi Therapeutics-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Trevi Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Trevi Therapeutics-Aktie abgegeben, davon waren 2 Bewertungen "Gut". Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Trevi Therapeutics-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7 USD, was ein Aufwärtspotential von 426,32 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Trevi Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,06 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,33 USD liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Trevi Therapeutics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.