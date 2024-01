Trevi Therapeutics Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trevi Therapeutics-Aktie zeigt einen Wert von 42 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 37,8 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Trevi Therapeutics.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Trevi Therapeutics in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Trevi Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Trevi Therapeutics-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird, basierend auf 2 positiven Bewertungen und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 7 USD festgelegt, was auf eine zukünftige Performance von 422,39 Prozent hinweist. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung der Analysten als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trevi Therapeutics-Aktie bei 2,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,34 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -35,58 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,39 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird die Gesamtbewertung der technischen Analyse ebenfalls als "Neutral" eingestuft.