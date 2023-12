Trevena Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Trevena-RSI beträgt 37,18, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 44,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Trevena von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zu diesem Wert in den letzten zwei Wochen, schließt unsere Redaktion daraus, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau ist. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Trevena beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass sich die Stimmungslage in den letzten vier Wochen bei Trevena verschlechtert hat. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für Trevena auf dieser Stufe führt.