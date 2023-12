Tres-Or Resources Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tellurian":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu analysieren. Für Tres-or liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50, was als neutral eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls berücksichtigt, um das langfristige Stimmungsbild von Tres-or zu analysieren. Die durchschnittliche Aktivität weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs und ergibt eine Abweichung von -12,5 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine ähnliche Abweichung und führt zu einer weiteren schlechten Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was in den vergangenen Wochen zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für Tres-or eine negative Bewertung in Bezug auf den RSI, die Diskussionsintensität, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung.