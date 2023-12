Tres-Or Resources Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Die Aktie von Tres-or wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 0,08 CAD bewertet. Der letzte Schlusskurs von 0,07 CAD weicht um -12,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung bezüglich Tres-or in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tres-or-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.