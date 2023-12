Tres-Or Resources Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Tres-or-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,08 CAD verläuft. Dies ist ein "Schlecht"-Signal, da der Aktienkurs bei 0,07 CAD liegt und somit einen Abstand von -12,5 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,09 CAD, was einer Differenz von -22,22 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Tres-or wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was bedeutet, dass Tres-or überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier überkauft ist und somit auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Tres-or-Aktie damit in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Tres-or wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.