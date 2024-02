Trends 2024 bei Spielen, Schmuck und Uhren

Moosburg (ots) -Auch im Jahr 2024 sind Messen wieder ein bedeutendes Trendbarometer. Hier zeigt sich welche neuen, innovativen Produkte und Technologien bei den Fachbesuchern überzeugen können. Die Interaktionen auf Fachmessen dienen daher als wichtiger Indikator für aufkommende Trends und zukünftige Veränderungen innerhalb einer Branche. Auch im Februar 2024 stehen bei Messe.TV wieder spannende Messen auf dem Programm.Inhorgenta: Schmuck und Uhren in PerfektionDie Inhorgenta auf der Messe München, ist ein führendes Event für Juweliere, Designer und Schmuckliebhaber und feiert 50-jähriges Jubiläum. Aussteller aus aller Welt präsentieren hier die neuesten Schmucktrends und Uhrendesigns. Unsere Berichterstattung zeigt die Kreativität und Handwerkskunst bei Schmuck- und Uhrenherstellern, wobei wir uns auf einzigartige Stücke, innovative Materialien und nachhaltige Konzepte konzentrieren werden. Mehr als 800 Ausstellerfirmen aus 38 Ländern zeigen Ihre neuesten Kreationen. Ringe, Ketten, Anhänger, Armbanduhren und vieles mehr. Täglich News uns Videos zur Inhorgenta: https://www.messe.tv/2024/inhorgentaSpielwarenmesse 2024: Spielzeug Innovation und TraditionDie Spielwarenmesse war erneut Zentrum der Spielwarenindustrie. Mit über mehr als 2.000 Ausstellern aus der ganzen Welt ist die Spielwarenmesse ein Schaufenster für Spielzeuge, Spiele und Hobbyartikel. In diesem Jahr werden innovative Technologien, Nachhaltigkeit und pädagogisch wertvolle Produkte im Vordergrund stehen. Zu sehen ist wie sich die Zukunft des Spielens gestaltet, aber auch Tradition spielt eine Rolle.Es gibt auch Grund zum Feiern. 110 Jahre "Mensch ärgere Dich nicht" bei Schmidt Spiele mit Marie-Luise Marjan, vielen besser als "Mutter Beimer" bekannt oder 50 Jahre "blaues Dreieck" bei Ravensburger. Wir zeigen die aufregendsten Neuheiten und Trends. Keine leichte Aufgabe bei mehr als 2300 Ausstellerfirmen die Ihre neuesten Produkte vorstellen. Die Zielsetzung ist es ein abwechslungsreiches Programm mit Branchenführern bis hin zu Start-ups abzubilden. Täglich News und Videos zur Spielwarenmesse: https://www.messe.tv/2024/spielwarenmesseNews zu innovativen Neuheiten und TrendsVerpassen Sie nicht unsere umfassende Berichterstattung mit Beiträgen und Videos zur Spielwarenmesse in Nürnberg, sowie der Inhorgenta in München. Wir zeigen die aufregendsten Neuheiten und Trends dieser Veranstaltungen. Verfolgen Sie unsere redaktionellen Beiträge, um die Zukunft des Spielens und die Neuheiten bei Schmuck und Uhren zu entdecken.Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 -721 300E-Mail: presse@messe.tvOriginal-Content von: Deutsche Messefilm & Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell