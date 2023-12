TrendlinesADR Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Trendlines ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen in den sozialen Medien wider, die wir ausgewertet haben, um die Aktie weiter zu bewerten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führte.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Trendlines derzeit um +1,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,091 SGD, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine schlechte Einschätzung aufgrund der Distanz zum GD200 von -17,27 Prozent. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, steht aktuell bei 44,44 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 47,5 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich mit anderen Aktienkursen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat Trendlines in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,3 Prozent erzielt, da sie nur um -3,16 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,46 Prozent gefallen sind. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Trendlines mit einem Plus von 5,57 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem insgesamt guten Rating in dieser Kategorie.

