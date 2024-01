Trenders Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten Wochen konnte bei Trenders keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussion der Marktteilnehmer gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien bewerteten Trenders in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert des RSI bei 57,98, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Trenders ergibt einen Abstand von -16,46 Prozent vom GD200. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1156,54 JPY auf, was einen Abstand von -12,41 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Trenders-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.