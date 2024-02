Trend MicroADR Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Trend Micro -Japan zeigt, dass der Kurs von 7183 JPY mit einer Entfernung von +7,73 Prozent vom GD200 (6667,77 JPY) ein "Gut"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 8117,64 JPY auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -11,51 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Trend Micro -Japan als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur "Software"-Branche konnte Trend Micro -Japan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,97 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 14,65 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,31 Prozent im Branchenvergleich für Trend Micro -Japan. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Trend Micro -Japan mit 20,46 Prozent 4,5 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. In diesem Zusammenhang haben unsere Analysten die Kommentare und Befunde zu Trend Micro -Japan in sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Trend Micro -Japan in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 92, was bedeutet, dass die Börse 92,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Trend Micro -Japan zahlt. Dies ist 34 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 69, wodurch der Titel als überbewertet gilt und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.