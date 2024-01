Trend MicroADR Aktie: Ein handfester Grund

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Trend Micro -Japan diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen zeigt sich, dass die Aktie von Trend Micro -Japan im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,66 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Trend Micro -Japan damit um 12,91 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Software" beträgt 11,38 Prozent, und Trend Micro -Japan übertrifft diesen Wert aktuell um 20,29 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Trend Micro -Japan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 78,34 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 18 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 66. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft und erhält daher ein "Schlecht".

Was die Dividende betrifft, so bietet die Aktie von Trend Micro -Japan derzeit keine Dividendenrendite im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Software", was zu einem geringeren Ertrag von 2,02 Prozentpunkten führt. Insgesamt fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens daher als "Schlecht" aus.