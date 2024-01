Trend MicroADR Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trend Micro -Japan derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 6355,35 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (8179 JPY) um +28,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7112,23 JPY, was einer Abweichung von +15 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,66 Prozent erzielt, was 12,91 Prozent über dem Durchschnitt (18,76 Prozent) des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 11,38 Prozent, und Trend Micro -Japan liegt aktuell 20,29 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Trend Micro -Japan diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Softwarebranche ein geringerer Ertrag in Höhe von 2,02 Prozentpunkten erzielt werden. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.