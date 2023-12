Trend MicroADR Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Trend Micro -Japan-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 88, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und klassifiziert die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Trend Micro -Japan-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Analysen weist die Aktie von Trend Micro -Japan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,14 auf, was 60 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Branche "Software". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Trend Micro -Japan. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Abweichungen von der Norm und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Software"-Branche hat die Trend Micro -Japan-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -23,94 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 37,91 Prozent deutlich zurück. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.