Trend MicroADR Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Trend Micro - Japan verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,66 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 11,45 Prozent, was einer Outperformance von +20,21 Prozent für Trend Micro - Japan entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 18,68 Prozent, wobei Trend Micro - Japan um 12,98 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bei Trend Micro - Japan in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für den Titel führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Trend Micro - Japan weist mit einem KGV von 78,34 einen deutlich höheren Wert auf als der Durchschnitt in der Branche "Software", was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 66,12, was einem Abstand von 18 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Trend Micro - Japan wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu der Bewertung "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum relativ konstant. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt das Ergebnis "Neutral".