Tremor Video Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Tremor haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie unsere Analyse zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tremor-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, da in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was zu einer guten Bewertung der Tremor-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1300 GBP, was einem möglichen Anstieg um 571,14 Prozent entspricht.

Basierend auf den Analystenmeinungen erhält die Aktie eine insgesamt positive Empfehlung.