Tremor Video Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI der Nexxen liegt bei 77,78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 54 für die Nexxen, was auf eine neutrale Situation hinweist und entsprechend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Nexxen für diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Die langfristige Meinung von Analysten sieht die Nexxen-Aktie als "Gut" an, mit insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Nexxen aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 1300 GBP, was einer potenziellen Performance von 571,83 Prozent entspricht. Die Redaktion vergibt daher für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Nexxen-Aktie ein Durchschnitt von 206,36 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 193,5 GBP, was einem Unterschied von -6,23 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 195,41 GBP, und der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Die einfache Charttechnik insgesamt ergibt daher für Nexxen eine "Neutral"-Bewertung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Die Aktie erhält daher hinsichtlich der Stimmung die Einstufung "Gut". Insgesamt ist daher die Einschätzung, dass Nexxen als "Gut" eingestuft werden muss.