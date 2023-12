Tremor Video Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten vier Wochen gab es bei Tremor deutliche positive Veränderungen im Sentiment und im Kommunikationsbuzz in den sozialen Medien. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tremor aktuell bei 209,26 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Aktie, da der aktuelle Aktienkurs von 207,8 GBP einen Abstand von -0,7 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 157,25 GBP, was einem positiven Signal von +32,15 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse positiv bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Bewertungen für Tremor abgegeben und erwarten eine erhebliche Kursentwicklung von 525,6 Prozent, was zu einer positiven Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tremor besonders positiv diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine positive Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass Tremor derzeit positiv bewertet wird, sowohl in Bezug auf das Sentiment und den Kommunikationsbuzz in den sozialen Medien als auch aus technischer und analytischer Sicht.